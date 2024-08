Viaduct zo goed als verdwenen met weghalen liggers over spoor langs Helperzoom

Foto: Wouter Holsappel

Er was al weinig meer over van het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat. Maandag werden ook de laatste overkappende delen verwijderd, met het weghalen van de liggers van viaduct over het spoor.

De sloop van de oude en de tijdelijke zuidelijke ringweg is al een tijdje aan de gang en sinds afgelopen weekend is ook het gedeelte over het spoor aan de beurt. De werkzaamheden vinden nu plaats, omdat er een treinvrije periode is tussen het Hoofdstation en station Groningen-Europapark.

De meest spectaculaire klus begon maandagochtend, met het uithijsen van de liggers van het spoorviaduct tussen de Esperantostraat en de Waterloolaan. Aanpak Ring-Zuid zette zelfs een koffiekar klaar voor toeschouwers. Met twee grote hijskranen werden de liggers opgetild en weg gehesen van de steunpilaren. De kraan legde ze vervolgens op het bouwterrein.

De werkzaamheden aan de sloop van de oude en tijdelijk ringweg rond de spoorlijnen duren nog tot komende zondag.