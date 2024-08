‘Verwijderen liggers oude ring zuid tijdens treinvrije periode wordt indrukwekkend’

Foto: Joris van Tweel

De liggers van het viaduct van de oude zuidelijke ringweg over het spoor worden maandag weggetakeld. Volgens Aanpak Ring Zuid levert dat indrukwekkende beelden op.

Het weghalen van de liggers begint al in de ochtend, maar aan het begin van de middag komt er een koffiekraam op de hoek van de Waterloolaan en de Verlengde Willemstraat. Op die plek is het publiek uitgenodigd om te komen kijken. Daar kunnen ook vragen gesteld worden over de werkzaamheden.

Geen treinen

Voor het werk rijden er vanaf zaterdag tot en met volgende week zondag geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Reizigers worden met bussen vervoerd, maar het advies aan Stadjers is om op de fiets naar Europapark te komen. Er zijn extra stallingen beschikbaar.

Door het werk is de onderdoorgang van de Verlengde Lodewijkstraat ook afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Lawaai

De werkzaamheden die het meeste lawaai opleveren worden overdag gedaan. Andere zaken zoals het verwijderen en opnieuw leggen van kabels en leidingen gebeurt in de nacht.

Op dinsdag en woensdag worden de pilaren van de zuidelijke ringweg verwijderd. Op donderdag en vrijdag worden damwanden geplaatst. In het weekeinde zijn de afrondende werkzaamheden. Op maandag kunnen de treinen weer rijden.

Hoofdstation

De treinvrije periode wordt op het Hoofdstation aangegrepen om ook flink te klussen. De grote torenkraan en de hulpbrug verdwijnen zodat de reizigerspassage en de trappen afgebouwd kunnen worden. Dat is ook nodig om de perrons en spoordekken af te maken. Ook komt er ruimte voor onder meer de perronkappen.