Vernieuwde Noordtribune Euroborg vrijdag in gebruik

De nieuwe safe standing op de Noordtribune.

Als FC Groningen komende vrijdag tegen NAC Breda het nieuwe Eredivisieseizoen in gang zet, wordt voor het eerst het ‘Safe Standing’ deel van de Tonny van Leeuwen Tribune, oftewel Noordtribune, in gebruik genomen.

De tribune kent nu een sectorscheiding tussen de onderste en bovenste ring. Beide delen hebben een eigen ingang. De Noordtribune, met enkel plek voor seizoenkaarthouders, heeft nu twee aparte ringen. Supporters met een kaart op de onderste ring volgen de wedstrijden staand, het zogeheten safe standing. Het is een ijzeren constructie om op een veilige manier staand de wedstrijd te kunnen volgen. In de constructie zijn klapstoeltjes verwerkt, die bij competitiewedstrijden vastzitten. De supporters gaan via ingang 1 naar binnen.

De bovenste ring van de Noordtribune blijft zoals die was, dus met klapstoeltjes om zittend de wedstrijd te kunnen volgen. De bovenste ring heeft nu ook horeca- en toiletvoorzieningen. De bezoekers gaan via ingang 2A naar binnen. Ingang 2B is vanaf nu de ingang voor supporters met een seizoenkaart op de Piet Fransen Tribune in de vakken (H)H, (I)I en (J)J. Seizoenkaarthouders op de Piet Fransen Tribune in de vakken K(K) en L(L) gaan bij ingang 3 naar binnen.

Ook het Supportershome van de FC Groningen Supportersvereniging is verbouwd. Dit home is groter geworden en anders ingedeeld. Het Supportershome is tijdens de rust geopend, zodat – naast het nieuwe horecaverkooppunt – ook hier drank kan worden besteld en gebruik kan worden gemaakt van het toilet.