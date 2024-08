Verdachten voortvluchtig na beroving in woning aan Parkweg

Foto via Politie.nl

In een woning aan de Parkweg heeft zaterdagavond een beroving plaatsgevonden. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Het incident vond plaats rond 21.30 uur. “Het gaat om een beroving dan wel om een overval in een woning”, vertelt een politiewoordvoerder. “Wat we weten is dat er zich na de gebeurtenis twee verdachten uit de voeten hebben gemaakt met een buit. Wij zijn een onderzoek gestart. Op dit moment is nog niet precies duidelijk wat er zich heeft voorgedaan.”

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. “Ben je getuige geweest, heb je iets gehoord of ben je mogelijk in bezit van camerabeelden van een deur-, bewakings- of dashcamera? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”