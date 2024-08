Verdachte van poging tot verkrachting nog niet aangehouden, wel mogelijk gezien in Sterrebos

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Ondanks een grote zoekactie afgelopen weekend, heeft de politie nog geen verdachte kunnen aanhouden van de poging tot verkrachting aan de Hereweg in de nacht van 8 op 9 augustus. Dat laat de politie aan Sikkom weten.

De politie heeft afgelopen zaterdagnacht met meerdere manschappen en een hond tevergeefs gezocht in het Sterrebos, Zuiderbegraafplaats, de omgeving van de Papiermolen en aan de Hereweg. Dat gebeurde naar aanleiding van een melding die de politie had binnengekregen; de verdachte zou die nacht in het Sterrebos gesignaleerd zijn.

“Iemand had een man gesignaleerd die overeenkwam met het signalement dat op Burgernet stond van de verdachte van de poging verkrachting”, vertelt politiewoordvoerder Frederick Stockers aan Sikkom. “Daarop is het gebied doorzocht, maar we hebben niemand aangetroffen.”

Signalement

De politie is dus nog opzoek naar de verdacht. Het gaat om een man van rond de twintig jaar met een donkere huidskleur. Tijdens de poging tot verkrachting had hij een donkere bril met een dik montuur op. De man had kort gemillimeterd haar en droeg een zwart vest met daaronder een zwart shirt met korte mouwen, een zwarte broek en zwarte schoenen.

De politie adviseert mensen om de verdachte niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.