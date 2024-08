Verbouwing Groninger Archieven begint er op te lijken, nieuwe studiezaal gaat open

Foto: Groninger Archieven

Na ruim een jaar verbouwen opent de Groninger Archieven komende dinsdag de nieuwe studiezaal in haar pand in het Cascadecomplex.

Het afgelopen jaar was binnenlopen om stukken te reserveren en in te zien niet mogelijk, omdat het gebouw van de Groninger Archieven werd verbouwd. Nu, ruim een jaar later, hoeft dat niet meer. Het gebouw aan het Cascadecomplex is het afgelopen jaar van binnen flink veranderd, met de bedoeling het pand opener en meer uitnodigend te maken. Vanaf dinsdag kunnen bezoekers weer gebruik maken van de hoofdingang en in de studiezaal aan de slag.

De nieuwe studiezaal heeft een meer open en flexibel karakter en bestaat uit verschillende zones en ruimtes In de ‘collectiezone’ en stilteruimte kunnen bezoekers werken met stukken. In de ‘collectiezone’ is het geen probleem om te overleggen, in de stilteruimte mag dat niet. De projectzone, te herkennen aan de gele en roze stoelen, biedt flexibele werkplekken. Maar werken met stukken mag hier niet. Ook hebben de vrijwilligers van de Groninger Archieven hier nu apart werkplekken, niet bedoeld voor bezoekers.

De nieuwe studiezaal is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur. De nieuwe studiezaal is nog niet helemaal af en ook andere werkzaamheden voor de verbouwing zijn nog in volle gang. Dus kan er de komende tijd nog wat lawaai zijn door werkzaamheden.