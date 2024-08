Verbinders tussen dag- en nachtcultuur gezocht: (oud-)nachtburgemeesters op zoek naar opvolger met verkiezing

Oud-nachtburgemeester Chris Garrit en huidig nachtburgemeester Merlijn Poolman.

Op 9 januari aanstaande moet een verkiezing gaan uitwijzen wie de nieuwe nachtburgemeester van Groningen wordt. Wie de opvolger wil worden van Merlijn Poolman, kan zich binnenkort aanmelden bij Poolman en oud-nachtburgemeester Chris Garrit, die de verkiezing samen gaan organiseren.

De nieuwe nachtburgemeester moet de opvolger worden van Poolman, die eind vorig jaar al liet weten te stoppen. Poolman werd in 2018 gekozen als nachtburgemeester voor twee jaar, maar door corona werd deze termijn steeds stilzwijgend verlengd. Sindsdien is er geen opvolger gekozen en Poolman liet in november al weten dat daar verandering in moet komen.

Daarom hebben Poolman en Garrit nu de handen ineengeslagen om een nieuwe nachtburgemeester te kiezen. Vanaf komende week kunnen mensen zich aanmelden. Meer informatie, een profielschets en een vacature worden dan ook bekend. Half oktober wordt er een selectie van de kandidaten gemaakt. Die kunnen dan met zijn vijven campagne voeren om in januari, de week voor Eurosonic Noorderslag, verkozen te worden.

Langere termijn

“Het is denk ik heel belangrijk dat de nieuwe nachtburgemeester in plaats van de termijn die we vroeger hadden, voor twee jaar, nu voor drie jaar verkozen wordt,” vertelt Poolman. “Het moet ‘de’ persoon zijn die de verbinding kan zijn tussen de gemeente, de horecaondernemers en het allerbelangrijkste: het uitgaanspubliek. De nieuwe nachtburgemeester moet er ook voor zorgen dat onze nacht veiliger en diverser qua aanbod wordt.”

‘Ideeën komen ’s nachts met een biertje, uitwerking volgt overdag met een kop koffie’

Volgens Garrit is de functie van nachtburgemeester dan ook niet te vergelijken met de ‘gewone’ burgemeester: “Het is toch echt iets anders. Het is een verbinder die de echte verbinding maakt tussen de dagcultuur en nachtcultuur. Ook iemand die komt met nieuwe initiatieven voor Groningen. Maar vooral ook iemand die de nacht veiliger en diverser wil maken en bezig wil gaan met allerlei problemen die ’s nachts spelen.”

Poolman vult aan: “Ik zeg altijd: de beste ideeën komen ’s nachts met een biertje en worden overdag uitgewerkt met een kopje koffie. Dus ik heb ook gewoon geprobeerd om in de nacht te bespeuren wat er gebeurt en wat er gefixt moet worden, om het zo maar te zeggen. En dan overdag met ambtenaren, instanties, politici, de politie en horecaondernemers kijken wat we nu gaan doen en hoe we dingen kunnen verbeteren.”