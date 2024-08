Veel te zien in het National Bus museum in Hoogezand

Voor een mooie vakantie-ervaring hoef je niet het vliegtuig te pakken. Groningers die op zoek zijn naar een leuk uitstapje in de buurt kunnen bijvoorbeeld naar het Nationaal Busmuseum in Hoogezand gaan.

In het museum kun je een mooie collectie autobussen uit het hele land bekijken maar ook een groot aantal foto’s films en documenten. Het Busmuseum is er voor jong en oud: het is een doe- museum voor de jeugd maar er is ook veel nostalgie voor ouderen. Er staat zelfs een paardentram.

Het museum vertelt het hele verhaal: het ontstaan van de eerste buslijn,de ontwikkeling  van de autobus en een visie op de toekomst. Het Busmuseum krijgt een beetje subsidie en drijft verder vooral op de verhuur van klassiek bussen. Veel werk wordt verzet door vrijwilligers waar op het moment een tekort aan dreigt.

Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur