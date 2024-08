Veel belangstelling voor dubbele bezetting kamers in Proxima

In het nieuwe studentencomplex Proxima op de Zernike Campus wordt dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot dubbele bezetting van kamers. Dat meldt de Ukrant.

De 401 kamers die Proxima telt, kunnen van augustus tot november dubbel bezet worden dankzij een ingebouwd extra opklapbed. De huurders hebben ervoor getekend dat ze in die piekperiode mogelijk een kamergenoot krijgen. Op die manier kan het gebouw maximaal 802 studenten huisvesten. Van de 401 bedden voor piekopvang zijn er volgens de Ukrant nog ruim 280 beschikbaar.

Volgens een woordvoerder van studentenhuisvester SSH is het aantal piekopvangplekken dat nu bezet is, vergelijkbaar met vorig jaar. De kamernood in de jaren daarvoor was erg hoog: nieuwe studenten sliepen soms in tenten of bij vreemden op de bank.

Studenten die in Proxima wonen en een kamergenoot krijgen in de piekperiode, betalen tijdelijk bijna de helft minder huur. Een piekopvangplek kost ruim 400 euro per maand. De piekopvang is officieel open tot 29 november. Dan moet elke tweede bewoner zelf een kamer hebben gevonden.