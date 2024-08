Foto: 112 Groningen

In de Torenstraat in de binnenstad heeft aan het begin van vrijdagavond een een vechtpartij plaatsgevonden, waarbij mogelijk ook is gestoken.

De vechtpartij zou op straat zijn ontstaan tussen twee personen. Omstanders melden dat daarbij één persoon in de buik is gestoken.

Een groot gebied rond de plek van het incident is afgezet door de politie. Eén verdachte is aangehouden en overgebracht naar een politiebureau.