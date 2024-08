Van Marum wordt ‘boze staatssecretaris’ als er beknibbeld wordt op geld voor schadeherstel Groningen

Den Haag, 19 juni 2024. Eddie van Marum, staatssecretaris Herstel Groningen

De fondsen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn voor de schadeafhandeling in Groningen moeten beschikbaar blijven voor Groningen. Als het regeerakkoord anders blijkt te zijn, treffen de Trêveszaal (het Kabinet) en specifiek het ministerie van Financiën een ‘boze staatssecretaris’ in Eddie van Marum (BBB).

“En dat wil je niet meemaken”, vertelt Van Marum maandagmiddag in het NPO Radio 1-programma ‘Sven op 1’. “In grote lijnen houd ik mijn financiën voor elkaar”, stelt Van Marum. “Bestaande fondsen staan vast in de wet en als mensen dat proberen te veranderen, dan is er de Tweede Kamer. Die gaat daar niet in mee,” Van Marum stelt in ieder geval dat er een ‘rode streep’ staat onder de fondsen voor de schadeafhandeling in Groningen. “De exploitant (de NAM) is wettelijk verantwoordelijk, dus de bestaande bedragen blijven staan.”

Net als zijn voorganger Hans Vijlbrief (D66) is Van Marum van plan om een deel van zijn werkweek in Groningen door te brengen. Vaker zelfs: Van Marum wil niet één, maar drie dagen in de week kantoor houden in Groningen. In het provinciehuis in Stad, aldus Van Marum. Het voormalige Statenlid blijft dus vooral op zijn vertrouwde plek. “Maandag, woensdag en vrijdag ben ik in Groningen. De andere dagen rijdt mijn chauffeur me heen en weer.”

