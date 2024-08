UMCG ontslaat arts na serie incidenten

Foto: Joris van Tweel

Het UMCG heeft vorige maand een anesthesioloog ontslagen vanwege een serie incidenten. Dat bevestigt het ziekenhuis nadat het Dagblad van het Noorden daar om had gevraagd.

De 47-jarige specialist was in oktober vorig jaar al op non-actief gezet, na een melding van alcoholmisbruik tijdens zijn werk. Afgelopen juni echter werd hij door de beveiliging van het ziekenhuis meermaals aangetroffen in patiëntenkamers, ondanks dat zijn UMCG-pas geblokkeerd was. Hij deed zich daar, gehuld in een witte doktersjas, voor als behandeld arts.

Het ziekenhuis zegt, een melding te hebben gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de betrokken patiënten en familieleden. Het UMCG stelt verder dat de arts geen patiënten van onjuiste behandeladviezen of informatie heeft voorzien.

De arts werd eind vorig jaar veroordeeld voor het rijden onder invloed en roekeloos rijden.. Daarmee was voor het UMCG duidelijk dat zijn positie in de patiëntenzorg niet meer houdbaar was. Het ziekenhuis stelt dat het als werkgever niet zomaar een arts uit zijn functie kan zetten bij vermoedens van alcoholgebruik. Een verplichte alcoholtest is niet toegestaan. Bovendien zou hij een posttraumatische stress-stoornis hebben opgelopen vanwege zijn nevenfunctie als trauma-arts.

Het Dagblad meldt verder dat de arts door zijn collega’s worden omschreven als een van de beste dokters van het UMCG, en als een geliefd collega.