UMCG gaat miljoenen liters regenwater opvangen met reservoirs

Foto via UMCG

Het UMCG wil jaarlijks zo’n dertig miljoen liter water gaan opvangen en hergebruiken. Daarvoor gaat het ziekenhuis drie reservoirs gebruiken, één daarvan is dit jaar gebouwd, de anderen komen in 2025 en 2028.

Die dertig miljoen liter is zo’n vijftien procent van het totale watergebruik van het UMCG. Dat water willen ze gaan opvangen op het dak van het gebouw. Via buizen loopt het water via buizen naar de kelders van het UMCG waar de reservoirs komen te liggen. “Geen enkel ander ziekenhuis heeft zo’n grote wateropslag in eigen huis”, denkt adviseur technisch beleid Bas Alblas.

De ruimtes waar de reservoirs komen te liggen waren er al, maar hadden een andere functie: er stonden machines die nu aan vervanging toe zijn.

Koeltorens

Alblas verwacht dat ze het opgevangen water gaan gebruiken voor de koeltorens. Die torens voeren overtollige warmte in het ziekenhuis af, waardoor het gebouw koel blijft. “Maar andere toepassingen zijn ook mogelijk.”

Klimaatdoel

Het aanleggen van de reservoirs is onderdeel van het doel van het UMCG om in 2035 circulair en klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken neemt het ziekenhuis ook andere maatregelen, waaronder de bouw van twee reservoirs bij het nieuwe onderwijsgebouw. Dat water zal gebruikt worden om de toiletten mee door te spoelen.