UMCG gaat apparatuur en kennis via nieuw eigen bedrijf verkopen en verhuren

Floris Foijer, de directeur van G² Solutions - Foto via UMCG

Het UMCG gaat een aantal (nieuwe) onderzoeksfaciliteiten in het ziekenhuis verhuren aan ‘andere partijen’. Dat maakte het ziekenhuis dinsdagochtend bekend. Via een nieuw op te zetten bedrijf binnen het ziekenhuis moeten dure apparaten en kennis voor onderzoek naar DNA sequencing en stamcel-modellen ‘rendabel worden’, aldus het UMCG.

Het nieuwe bedrijf van het UMCG, wat de naam G² Solutions (spreek uit: G-square Solutions) krijgt, is een samenwerking tussen UMCG-onderzoeksinstituut ERIBA en de afdeling Genetica van het UMCG. Het bedrijf wordt een 100% dochter van het UMCG en moet over vijf jaar zelfstandig en rendabel kunnen functioneren. Hiervoor is 5.7 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Nationale Groeifonds.

Het bedrijf gaat zelf technologie en kennis verkopen, maar ook verder ontwikkelen. G² Solutions gaat zich richten op ‘single cell DNA-sequencing’ (een techniek waarmee het DNA van één enkele cel heel precies in kaart worden gebracht) en iPSC, waarmee stamcellen kunnen worden gemaakt op basis van de cellen van de patiënt. Gecombineerd met genetische modificatie kunnen dan ‘mini-organen (organs-on-a-chip) worden gekweekt.

Het bedrijf is niet alleen bedoeld voor onderzoek, want de (nieuw te ontwikkelen) technologie gaat ook in de verkoop, aldus het UMCG. Dat moet, aldus het ziekenhuis, omdat de onderzoeksfaciliteiten niet rendabel zijn als alleen het UMCG ze gebruikt: “Het gaat niet alleen om dure apparaten (infrastructuur), maar ook om hoogtechnologische kennis van medewerkers. Door de overcapaciteit via een bedrijf te verhuren aan andere partijen, kan het UMCG het geld dat dat oplevert weer inzetten voor wetenschappelijk onderzoek.”