Uitslaande brand in gebouw op terrein Break Out Grunopark

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het terrein van Break Out Grunopark aan de Hoofdweg tussen Meerstad en Harkstede is in de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand uitgebroken. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam even na middernacht bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van brandweer Harkstede naar de locatie werd gestuurd. “Het gaat om een uitslaande brand in een houten gebouw”, vertelt Wind. “Brandweerlieden blussen het vuur met twee stralen hogedruk. Ondanks dat moet het gebouw als verloren worden beschouwd.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Het Grunopark is in de jaren zeventig ontstaan door zandwinning waar de noordelijke ringweg mee is aangelegd. De camping die werd aangelegd, recreatiecentrum Grunostrand, bestond uit achthonderd plaatsen. In de laatste decennia is het roer omgegooid. De camping is uitgebreid met een waterskibaan. Samen met Break Out is het terrein veranderd in een evenemententerrein.