Twee verdachten aangehouden na achtervolging met hoge snelheden in Friesland

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdagochtend twee mannen van 35 en 37 jaar oud uit Stad aangehouden in Friesland. De twee worden verdacht van het plegen van meerdere misdrijven.

Het duo reed in een gestolen auto. Dinsdagochtend tankten ze het voertuig bij een tankstation aan de Holwerderweg in Dokkum. Zonder te betalen reden ze daarna op hoge snelheid weg. “Een onopvallende politiewagen kon de auto kort daarna onderscheppen op een rotonde”, laat de politie weten. “Met de politieauto werd de doorgang geblokkeerd. De verdachte reed echter een verkeersbord omver en reed in de richting van De Geast. Op de rotonde bij dit dorp werd de doorgang geblokkeerd door een opvallend politievoertuig. Daarop reed de verdachte over een middengeleider, kwam los van de grond, maar de bestuurder wist de auto wonderwel onder controle te houden.”

Het duo reed vervolgens in de richting van Damwâld. “Bij de achtervolging werden hoge snelheden behaald. In het dorp raakten de agenten de auto kwijt. De verdachten zijn daarop opnieuw naar De Geast gereden. Korte tijd later werd het duo aangetroffen bij Aldtsjerk. De verdachten waren bezig om een klapband te vervangen. Ze werden door onze komst overrompeld en wij konden hen aanhouden.” De auto, die onlangs in Zuidlaren gestolen is, is in beslag genomen. De twee verdachten zitten vast. De politie doet onderzoek of de twee mannen ook betrokken zijn geweest bij andere incidenten.