Twee jongens bedreigen Stadjer (21) met vuurwapen in Delfzijl en stelen zijn spelcomputer

Foto via Politie

Aan het Sont in Delfzijl is een 21-jarige man uit Groningen slachtoffer geworden van een gewapende beroving. De politie heeft vrijdagmiddag (nu nog onherkenbare) foto’s naar buiten gebracht van de twee verdachten.

De beroving vond plaats op maandag 10 juni. Het slachtoffer uit Stad had om 16:30 uur een afspraak om zijn spelcomputer te verkopen. Op het afgesproken tijdstip kwamen twee jongemannen op het slachtoffer aanlopen. Na een korte woordenwisseling haalde één van de verdachten een vuurwapen uit zijn heuptas. Onder bedreiging werd vervolgens de tas met de spelcomputer meegenomen en renden beide verdachten weg door een steeg van het Sont.

Omdat de verdachten waarschijnlijk minderjarig zijn, toont de politie in eerste instantie foto’s waarop de gezichten van de verdachten onherkenbaar zijn gemaakt. Melden zij zich in de komende week niet, dan worden de beelden herkenbaar getoond. Wie de verdachten nu al herkent of meer weet over het incident, kan contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn op telefoonnummer 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Er is ook een speciaal tipformulier beschikbaar over deze zaak op de website van de politie.