Tumult in kroeg na bedreigen eigenaar, politie treft bij verdachte twintig blokken hasj aan

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 46-jarige man uit Stad aangehouden vanwege het bedreigen van een eigenaar van een horecagelegenheid in de binnenstad. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij de politie was een melding binnengekomen over een incident in de kroeg. “Toen we ter plaatse kwamen troffen we een hoop gedoe aan in de kroeg”, schrijft de politie. “De man had de eigenaar bedreigd. Deze heeft aangifte gedaan waarop we de verdachte aan hebben kunnen houden.” De persoon is overgebracht naar het politiebureau. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan.

Het verhaal stopte daar echter niet. “We hadden informatie gekregen dat de verdachte mogelijk in bezit zou zijn van drugs. In zijn woning troffen we twintig blokken hasj aan.” Hasj, en ook wiet, staan op lijst II van de Opiumwet. Dit betekent dat de productie, het bezitten en het handelen van deze drugs strafbaar is. De hasj is in beslag genomen.