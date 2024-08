Trimbos ziet geen reden tot actie na meldingen over vervuilde 3-MMC in Groningen

Foto: Anneloes Struik

Sikkom publiceerde vorige week een artikel over vervuilde 3-MMC nadat het platform verschillende berichten binnenkreeg over mensen in Groningen die onwel waren geworden na gebruik van de designerdrug. Het Trimbos-Instituut heeft maandag gereageerd nog geen reden tot actie te zien.

In het artikel schreef Sikkom dat zij verschillende meldingen hadden binnengekregen over mensen die zich heel erg slecht voelden na het nemen van de drug en zelfs over sterfgevallen.

‘De markt is rommelig’

Trimbos is de situatie aan het onderzoeken, maar ziet nog geen reden om te handelen. Op haar website schrijft het landelijke drugscentrum dat drugs niet vervuild hoeven te zijn om er toch aan te kunnen overlijden. “Iemand kan dus aan alleen 3-MMC dood gaan. De 3-MMC-markt is bovendien ‘rommelig’. In veel gevallen worden onder de naam van 3-MMC andere stoffen verkocht, zoals 4-MMC, 3-CMC, 2-MMC en DiMethylPentylon (DMP).”

Geen toename vervuilde 3-MMC bij VNN

Volgens Sikkom zien de ziekenhuizen in Groningen geen toename van het aantal opnames van mensen die 3-MMC gebruikt hebben. Wel is er een langlopende trend gaande: “We zien meer opnames van vooral jonge mensen die de designerdrugs hebben gebruikt”, zegt de woordvoerder van het UMCG. Ook Verslavingszorg Noord-Nederland, waar drugs getest worden, heeft aan Sikkom laten weten geen toename te zien in vervuilde 3-MMC.

Stimuleren drug

Trimbos licht toe dat 3-MMC een stimulerende drug is, die je hart- en vaatstelsel onder druk zet. Gebruik van het middel kan onder andere zorgen voor oververhitting, verhoogde hartslag, hartkloppingen, angstklachten, slapeloosheid en oververhitting. Dat zijn ook de klachten die benoemd werden door mensen die aan Sikkom schreven een nare ervaring te hebben gehad.

Het instituut heeft laten weten de situatie nog verder te onderzoeken.