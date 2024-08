Timmerdorp op punt van beginnen: “We hebben er ontzettend veel zin in”

Timmerdorp 2023. Foto: Kimberley Blaak.

Het terrein bij Tuin in de Stad ligt er dinsdagavond nog rustig bij maar daar zal woensdag verandering in komen als tientallen kinderen er aan de slag gaan voor het Timmerdorp om er de meeste hutten te gaan bouwen. Organisator Frans Kerver kijkt er naar uit.

Hoi Frans! Zijn jullie er klaar voor?

“Ik hoop het wel. We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Morgen is de grote test. Vanavond zijn we nog druk bezig geweest met het plaatsen van bushaltes. Dat klinkt een beetje gek, maar tijdens de laatste momenten in de voorbereiding hebben we besloten dat we de kinderen van het Timmerdorp op gaan halen met een bus. Een bus rijdt dus door de wijken om iedereen op te halen. Het is ook allemaal nog zo vers dat we de deelnemers nog moeten informeren, haha.”

De editie van het Timmerdorp is de tweede in de nieuwe stijl hè?

“Als je het hebt over het Timmerdorp dan heeft dat in Groningen een rijke traditie. Tot 2022 werd het evenement gehouden op het voormalige Suikerunieterrein. Vorig jaar hebben wij de organisatie overgenomen en zijn we het gaan organiseren op het terrein van Tuin in de Stad. In totaal bieden we dit jaar vier perioden aan van drie dagen. Op de dagen wordt er getimmerd maar kan er ook in de tenten die we opgebouwd hebben geknutseld worden. Tussen de middag gaan we aan de slag met een lunch. Op zaterdag 31 augustus sluiten we af met een groot eindfeest.”

Vrijwel alle kaartjes voor deze editie zijn ook uitverkocht heb ik begrepen?

“Klopt. De eerste periode zit helemaal vol. Voor de tweede en derde periode hebben we nog een aantal plekken beschikbaar. En weet je wat ik zo leuk vind? Dat we een ontzettend gemêleerd bouwteam hebben. Komende dagen zijn er bijvoorbeeld Oekraïense kinderen aanwezig en ook kinderen uit het azc. In de laatste week hebben we twee dove kinderen te gast. De lunch komende dagen wordt begeleid door een Surinaamse mevrouw. Zo is het de bedoeling dat we Surinaamse roti gaan koken en eten. Een aantal andere vrijwilligers komen uit andere landen. Het gaat een mooie smeltkroes worden.”

Hoe gaat dat de komende dagen qua taal?

“Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Maar ik denk dat de taal van het bouwen door iedereen gesproken wordt. Met handen en voeten en bepaalde uitdrukkingen kun je heel goed duidelijk maken wat je wilt gaan bouwen. Dus ik verwacht op dat vlak geen problemen.”

Morgenochtend dan begint het. Hoe gaat het er uit zien?

“Men wordt dus met een bus opgehaald. Op het terrein worden er groepjes gevormd van ongeveer zes kinderen. Daar komt vervolgens begeleiding bij. En daarna gaat men met hout en materialen aan de slag. Ik verzeker je dat een uur na de start de eerste bouwwerkzaamheden zijn gestart. Dat gaat heel snel. Om de bovenverdieping te kunnen bouwen hebben ze een bouwvergunning nodig. Vergelijk het een beetje met het echte leven. Dan heb je ook vergunningen nodig als je iets wilt bouwen. De kinderen krijgen deze vergunning als de eerste verdieping stevig en stabiel staat.’

Je klinkt enthousiast …

“We hebben er ook ontzettend veel zin in. Het gaan prachtige weken worden. Het weer lijkt ook heel goed te gaan worden. En we zijn heel benieuwd welke mooie bouwwerken er gemaakt gaan worden. Mocht je nog mee willen doen, op onze website staat informatie hoe je je aan kunt melden. Op 31 augustus is het eindfeest. Alle vier groepen die gebouwd hebben gaan er dan samen een mooi feestje van maken.”