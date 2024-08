‘Time to talk: better together’: saamhorigheid staat komende week centraal tijdens de KEI-week

De KEI-week keert volgende week, na een jaartje Vismarkt, terug naar de Grote Markt voor het begin van het studentenleven van zo’n vijfduizend studenten.

Door de verbouwing van de Grote Markt werden de feesten vorig jaar op de Vismarkt gehouden. Ditmaal keren ‘The Grand Opening’ en ‘The Night of the Songs’ terug. Ook niet-studenten mogen feesten.

Bij de KEI-week hoort ook een maatschappelijke campagne. Dit jaar is het thema ‘Time to talk: better together’, oftewel saamhorigheid. Het gaat om het scheppen van meer verbinding tussen studenten onderling en tussen studenten en de stad. Onderdelen hiervan zijn zaken als het delen van de stad met stadjers, het bespreekbaar maken van mentale problemen en bewuste omgang met verdovende middelen.

De KEI-week is dit jaar mede opengesteld voor MBO-studenten (16+) van Noorderpoort, Alfa-College, Terra MBO en ROC Menso Alting. Ook is er opnieuw een Safe Space voor studenten die zich onveilig of onprettig voelen, bijvoorbeeld door grensoverschrijdend gedrag. Ook komt er weer een hulplijn, de KEI-phone.

Het volledige programma van de KEI-week is te vinden op KEI-week.nl.