Tika de Jonge geniet bij FC Groningen: “Had hier alleen maar van durven dromen”

FC Groningen vervolgt het seizoen in de Eredivisie met een goed gevoel en een fonkelnieuw tenue. Na overwinningen op NAC Breda en RKC Waalwijk wacht nu een iets serieuzere tegenstander: AZ.

In die wedstrijd speelt FC Groningen met een gloednieuw shirt, ontworpen door FC Groningen-supporter en designer Thijs van den Broek. Ook in de selectie valt het nieuwe shirt in de smaak: “Ik vind het een geweldig shirt om te zien,” vertelt Dick Lukkien. “Het geeft nog meer lading aan die wedstrijd, omdat het ook gaat over het verdedigen van de clubkleuren en van de stad. Voor zover dat kan heeft dat nog meer motivatie opgeroepen. Het mooiste vind ik dat je in bepaald licht contouren van de stad ziet,” aldus de hoofdtrainer.

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen moet het tegen AZ doen zonder middenvelder Laros Duarte, die een transfer maakte naar Puskás Akadémia FC, de koploper van het hoogste niveau in Hongarije. De afgelopen twee wedstrijden werd zijn plekje alvast ingenomen door iemand die vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie voornamelijk de bank warm mocht houden, Tika de Jonge. “Ik had zelf ook niet zien aankomen dat het zo snel ging. Ik heb misschien een beetje geluk met de situatie van Laros Duarte, maar uiteindelijk heb ik het ook goed gedaan denk ik.”

Lukkien is tevreden over De Jonge: “Al met al maakt hij een hartstikke mooie ontwikkeling door. Toen ik hier kwam was hij linker aanvallende middenvelder. Hij is nu controleur geworden, een positie die ik veel beter bij hem vindt passen. Ik vond hem vorig seizoen ook al goed, maar hij moest nog wel even aan zijn nieuwe positie wennen. Daarnaast hadden we vorig seizoen niet echt ruimte om te experimenteren omdat we echt elke week moesten winnen.”

De Jonge is zelf natuurlijk ook hartstikke blij met zijn basisplaatsen: “Dat is super mooi. Daar doe je het allemaal voor, je wil in de basis komen. In de KKD lukte dat niet echt en dat het nu in de Eredivisie wel lukt, daar had ik alleen maar van durven dromen.”

FC Groningen speelt zondag een vroege pot in de Euroborg. De wedstrijd tegen AZ begint al om 12.15 uur.