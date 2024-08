Thesinge gaat na tien jaar weer een feestweek organiseren: “Een beestenboel”

Foto: google maps

In 2015 werd er in Thesinge voor het laatst een feestweek gehouden. Dorpsbewoners hebben het idee omarmd om volgend jaar in mei weer een week vol activiteiten te organiseren.

In juni kwamen de dorpsbewoners voor het eerst samen om over het idee te praten. “Al tijden horen we in het dorp geluiden dat mensen weer graag willen dat er een week wordt georganiseerd”, laat de organisatie weten. “Toch konden we dat enthousiasme niet bespeuren bij de eerste vergadering. Een groep van vijftien dorpsbewoners was naar het dorpshuis gekomen om de organisatorische zaken te bespreken. Maar met vijftien mensen moesten we wel constateren dat er onvoldoende draagvlak was. Al vonden we het wel in schril contrast staan tot de geluiden die we horen. Daarom deden we een oproep voor een nieuwe vergadering.”

Een ‘nu-of-nooit-gevoel’ ontstond in het dorp. “Buren werden benaderd en flyers werden gemaakt die opriepen om aanwezig te zijn bij de vergadering. En een massale opkomst kwam er. Meer dan zeventig dorpsbewoners zaten in het dorpshuis. Het waren er meer dan verwacht, zodat we zelfs stoelen bij moesten zetten. Er is afgesproken dat de feestweek van 2 tot 5 mei volgend jaar plaats gaat vinden. Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog onbekend. Straten gaan aan de slag met diverse eigen activiteiten en er zullen dorps-overstijgende activiteiten worden aangedragen. Het thema hebben we bepaald op ‘beestenboel’.”

Na de zomervakantie wordt er verder over het onderwerp gesproken. De feestweek in Thesinge wordt om de vijf jaar gehouden. De editie van 2020 kwam te vervallen vanwege de coronacrisis.