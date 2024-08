Telers kunnen niet genoeg ‘staatswiet’ leveren, dus mogen coffeeshops in Stad langer ‘achterdeurcannabis’ verkopen

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

De coffeeshops in Groningen mogen langer cannabis inkopen ‘via de achterdeur’. De deelnemende telers aan de ‘wietproef’ (officieel het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’) kunnen tot nu toe niet genoeg legaal geteelde cannabis leveren, waardoor coffeeshophouders nog niet volledig kunnen overstappen op de ‘staatswiet’.

Dat maakten minister Van Weel (VVD, Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Karramans (VVD, Jeugd, Preventie en Sport) deze week bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de deelnemende coffeeshops aan het experiment (75 in totaal, verdeeld over tien deelnemende gemeenten, waaronder Groningen) vanaf halverwege september alleen nog maar legaal geteelde wiet zouden inkopen, zodat het daadwerkelijke ‘experiment’ van start kon gaan. Maar de telers hebben problemen met het aanleveren van voldoende cannabis. Drie van de vijf telers zijn in bedrijf, maar de productie van hennep en hasjiesj blijft achter op de prognoses. Twee andere telers zijn nog niet begonnen met leveren. Om de wietproef te laten draaien zonder aankoop van ‘achterdeurwiet’, moeten de telers samen 570 kg wiet en 160 kg hasj per week leveren aan de coffeeshops.

Tot nu toe hebben 63 coffeeshops in de tien deelnemende steden in meer of mindere mate gereguleerde hennep en hasjiesj verkocht. Op 16 september zouden alle 75 deelnemende shops volledig moeten overgaan op ‘staatswiet’. Maar dat gaat niet lukken en daarom wordt de ‘experimenteerfase’ van de wietproef nu uitgesteld. Tot wanneer is nog niet bekend. Pas als de telers de eerder genoemde hoeveelheden cannabis kunnen leveren, gaat de ‘wietproef’ echt beginnen.