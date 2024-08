Taal geen enkele barrière op internationaal Timmerdorp: “To be here is really good”

Foto: Frans Kerver / ingezonden

De eerste periode van Timmerdorp Groningen op het terrein van Tuin in de Stad zit er op. Dit jaar is er sprake van een heus internationaal timmerdorp waarbij de taal geen enkele barrière blijkt te zijn.

Afgelopen woensdag begonnen tachtig kinderen aan het bouwen van de mooiste hutten. “De groep is heel erg gemêleerd”, liet Frans Kerver van de organisatie al eerder weten. “Afgelopen week hadden we kinderen uit het azc te gast die bijvoorbeeld hun roots in Eritrea en Syrië hebben liggen. Ook waren er kinderen uit Oekraïne aanwezig. In groepjes van ongeveer zes kinderen gaan ze aan de slag om een hut te bouwen. Daarbij worden ze begeleid door een groot aantal vrijwilligers. Tussen de middag bieden we een lunch aan die de voorbije dagen begeleid werd door een Surinaamse mevrouw. Over de eerste dagen kun je zeggen dat het een hele mooie smeltkroes is geworden.”

“In het begin een beetje aftasten”

Bang voor een taalbarrière was Kerver niet. En dat bleek ook. “It’s going so good, because we doing it in teamwork“, vertelt een meisje enthousiast. Een jongen die druk aan het timmeren is zegt: “To be here is really good, because I met new friends here.” Daarbij wijst hij naar de Nederlandse James die vertelt dat het leuk is om elkaar te leren kennen. Debbie Rutten van de organisatie: “Er lopen hier erg veel nationaliteiten rond en er worden veel verschillende talen gesproken. En toch lukt het om in de groepjes goed samen te werken. In het begin was het een beetje aftasten, maar al snel vonden ze hun weg hoe ze met elkaar kunnen communiceren.”

Dove kinderen

De Nederlandse kinderen laten weten het leuk te vinden om met kinderen uit andere landen kennis te maken. De kinderen uit het azc zijn op hun beurt blij omdat er op de plek waar we wonen weinig activiteiten worden aangeboden. Maandag start de tweede periode van het Timmerdorp. Dan zullen opnieuw zo’n tachtig kinderen hun opwachting maken om het dorp verder uit te breiden. Komende twee weken maken ook nog een derde en vierde groep hun opwachting. Kerver: “In één van die groepen bevindt zich een aantal dove kinderen. Dat gaat ook weer een leuke uitdaging worden.”

Het Timmerdorp wordt afgesloten op 31 augustus met een groot eindfeest.

Het Jeugdjournaal maakte een reportage over het internationale Timmerdorp: