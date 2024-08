Studentenkamers landelijk duurder, maar niet in Stad

Foto Jaron Bergsma

De huurprijzen van studentenkamers in Nederland zijn nu gemiddeld ruim vijf procent duurder dan een jaar geleden. Maar niet in Groningen: in Stad zijn ze, als een van de weinige steden in Nederland, goedkoper dan vorig jaar.

Meerdere media maken daar dinsdagochtend melding van, op basis van cijfers van Kamernet. De stijging wordt met name gestuwd door hogere huurprijzen in ‘kleinere steden’. In Breda en Zwolle waren de huurprijzen van studentenkamers het afgelopen kwartaal bijna dertig procent hoger dan dezelfde periode in 2023.

Kamernet constateert echter dat de huurprijzen in Groningen het afgelopen kwartaal juist zijn gedaald, ten opzichte van vorig jaar. Dat is ook zo in Den Haag en Nijmegen. Dat is opvallend, omdat Kamernet ook laat weten dat aantal geïnteresseerden per aangeboden kamer in Groningen juist heel hoog is, net als in Amsterdam en Utrecht.