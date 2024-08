‘Stije Resink van Almere City naar FC Groningen’

Foto: Arend Jan Wonink

De 21-jarige middenvelder Stije Resink gaat een contract tekenen bij FC Groningen. Dat meldt RTV Noord.

Resink komt over van Almere City en geldt als vervanger van de vertrokken Laros Duarte. Hij speelde vorig seizoen 32 wedstrijden in de eredivisie en scoorde één doelpunt. Volgens RTV Noord wordt hij deze dag medisch gekeurd in Groningen.

Resink werd geboren in Amsterdam en had bij FC Almere nog een contract tot de zomer van volgend jaar, met een optie voor nog een jaar. De FC heeft het contract afgekocht. Het transferbedrag is onbekend.

FC Groningen heeft, net als de andere eredivisieclubs, tot en met maandag 1 september de mogelijkheid om nieuwe spelers aan te trekken. Op die de dag sluit de transfermarkt. Toevallig speelt de FC komende zaterdag een competitiewedstrijd in Almere.