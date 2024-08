Stichting Lutje Geluk: “Dat dit mogelijk is, dat betekent heel veel voor die kinderen”

Het is zomervakantie en dat betekent gezellige uitjes met het gezin, maar deze uitjes zijn niet voor iedereen haalbaar. Daarom is Stichting Lutje Geluk opgericht: een stichting die uitjes mogelijk maakt voor Groningse gezinnen die dat niet zelf kunnen betalen. Voorzitter Minke Haveman was te gast bij radioprogramma OOG Ochtendshow om er alles over te vertellen.



Veel van de gezinnen die aanspraak doen op Lutje Geluk zijn gezinnen die echt nergens naartoe kunnen, schetst Haveman de situatie. De kinderen in het gezin zien dan bijvoorbeeld reclames van pretparken of andere leuke uitjes, maar dat kan dan niet. En als ze dan na de vakantie terugkomen op school, dan horen ze allemaal verhalen van andere kinderen die wel ergens naartoe geweest zijn en dan hebben zij niet zo’n verhaal. Dat dit nu door dit initiatief wel mogelijk is, betekent heel veel voor de kinderen, aldus Haveman.

Daguitjes

De gezinnen mogen zelf kiezen waar ze naartoe willen en dan betaalt de stichting dat. Het zijn daguitjes, waarbij de entree wordt betaalt, maar ook geld beschikbaar is voor eten en drinken. Zo zijn er speciale afspraken met Wildlands in Emmen, waarbij de stichting extra korting krijgt op de tickets. Ook de Efteling is zeer in trek, vertelt Haveman. Maar er worden ook dagjes naar bijvoorbeeld de schiereilanden Schiermonnikoog en Borkum georganiseerd, voor de oudere jeugd. Er is van alles mogelijk, zolang het maar op één dag te realiseren is.

Om in aanmerking te komen wordt er geen financiële toets gedaan. “We gaan er in goed vertrouwen van uit dat als iemand zich bij onze stichting meldt, dat die het dan ook echt nodig heeft. Dus als iemand het zelf niet kan betalen, dan komt die in aanmerking.”

Hoe is het idee ontstaan?

Stichting Lutje Geluk is in het leven geroepen ter ere van het vijfjarig bestaan van het online platform MoedersinGroningen.nl in mei 2018. Dit platform inspireert en informeert ouders in de stad en provincie Groningen en wordt veel gebruikt om ideeën op te doen voor leuke uitjes in de buurt.

Haveman realiseerde zich dat die uitjes heel leuk zijn, maar dat er ook gezinnen zijn die dat helemaal niet kunnen betalen. “We hadden toen een community van 2000 ouders. Ik dacht toen: stel dat iedereen 1 euro per maand zou kunnen overmaken, naar een stichting, dan zouden daarvan de uitjes kunnen betalen.” Haveman zocht er nog twee mensen bij om te kunnen helpen en is in 2019 Stichting Lutje Geluk gestart.

Tekort aan geld en mensen

Inmiddels wordt de weg naar de stichting goed gevonden, vertelt Haveman: “We hebben inmiddels een flinke wachtlijst en er komen nog steeds heel veel aanmeldingen binnen. Soms wel drie op een dag! We doen heel erg ons best om iedereen deze vakantie er op uit te sturen, maar de behoefte is groot.” De wachtlijst ontstaat door een gebrek aan geld, maar ook een gebrek aan menskracht.

“Het kost eigenlijk best wel veel tijd om alles helemaal te regelen, met wanneer wil je gaan, met tickets, enzovoort.” Om dit beter te laten verlopen is er een nieuw systeem in gebruik genomen, vertelt Haveman. “We hebben nu goed alle gegevens op orde. Want eerder was het allemaal met hele warrige Excelsheets en daardoor kostte het nog meer tijd. Dus we kunnen nu gelukkig wel sneller, maar de behoefte is gewoon groot. Dat is wel iets waar ik me regelmatig zorgen om maak.”

Meer informatie over Stichting Lutje Geluk is te vinden op hun website .

