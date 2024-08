Steun voor Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten uit Water

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

De provincie Groningen draagt geld bij aan het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnen uit Water. Het netwerk wil de hoeveelheid medicijnresten in water verminderen.

Sinds 2019 is de provincie Groningen één van de partners van het netwerk. Dat heeft de afgelopen jaren, met subsidie vanuit SNN, diverse verschillende activiteiten uitgevoerd om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen. Om dit ook de komende jaren te blijven doen, is nieuwe subsidie nodig. De partners uit het netwerk hebben afgesproken om geld bij elkaar te leggen om dit mogelijk te maken. De provincie Groningen draagt ook financieel bij.

Met het geld kunnen nieuwe subsidieaanvragen worden gedaan. Ook worden dit jaar netwerkwerkbijeenkomsten georganiseerd en een website gebouwd. Zo kan het netwerk ook het komende jaar actief blijven. Denk bijvoorbeeld aan betere begeleiding van patiënten, zodat zij minder medicijnen nodig hebben, of het inbouwen van een zuivering in de riolering van zorginstellingen. De provincie wil haar inwoners en bedrijven ervan bewust maken wat zij zelf kunnen doen om vervuiling van het water met medicijnresten te voorkomen.

Jaarlijks belandt zo’n 190.000 kilo medicijnresten in ons water. Dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu, de natuur en het drinkwater. Daarom is in 2019 het Netwerk Medicijnresten uit Water opgericht. Het netwerk bestaat uit overheden, waterschappen, waterbedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen. Het is niet bekend hoeveel geld de provincie Groningen bijdraagt.