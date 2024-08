Stapper wordt met boksbeugel op hoofd geslagen en beroofd van telefoon

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar twee mannen die een persoon, die aan het uitgaan was, mishandeld hebben. Het slachtoffer werd daarbij met een boksbeugel op zijn hoofd geslagen.

De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Carolieweg in de binnenstad. “De persoon werd op zijn hoofd geslagen en werd vervolgens beroofd van diens telefoon”, meldt de politie. “We zijn vanwege deze zaak op zoek naar twee mannen. Beide verdachten hebben een getinte huidskleur. Ze zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Ten tijde van de mishandeling droegen ze beide donkere kleding. Eén van de personen heeft een baardje, de andere had een witte tas bij zich.”

Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Ook komt de politie graag in het bezit van eventuele videobeelden gemaakt door bewakingscamera’s, dashcams of videodeurbellen. Anoniem is de politie bereikbaar op 0800 7000.