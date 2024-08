Stadspartij wil opheldering over voorkeursbehandeling Vindicat voor stallen fietsen in fietsenstalling

Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt de gemeente om opheldering over de voorkeursbehandeling die studentenvereniging Vindicat krijgt om fietsen te kunnen stallen in de fietsenstalling op de Grote Markt.

Wie deze dagen de openbare fietsenstalling bij de Grote Markt bezoekt komt daar tot de ontdekking dat een deel van de stalling gereserveerd is voor de studenten. Een bord bij de ingang dirigeert studenten van Vindicat naar links, alle andere mensen worden naar rechts gestuurd. De stalling is tot en met 28 augustus deels afgesloten vanwege een introductieweek bij de studentenvereniging. De gemeente laat aan Sikkom weten dat Vindicat contact had gezocht omdat zij verwachtten dat er veel fietsen gestald zouden gaan worden. Vorig jaar zijn er tijdelijke stallingen buiten geplaatst, maar dat was dit jaar niet mogelijk.

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Waarom krijgt een studentenvereniging een voorkeursbehandeling?”

Raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen noemt het onbegrijpelijk: “Waarom krijgt een studentenvereniging een voorkeursbehandeling? We hebben het over een fietsenstalling die bedoeld is voor alle Groningers en die ook door alle Groningers betaald wordt. Ik wil van het College weten hoe dit zit.”

“Waarom geen milder beleid?”

Door het gereserveerde deel is er in de binnenstad nu een kwart minder fietsparkeerplekken beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat de stallingen sneller vol zijn. Je stalen ros buiten op straat parkeren mag niet. Doe je dit wel dan loop je het risico dat je fiets meegenomen wordt door de gemeente. Hilboesen: “Waarom wordt er gedurende de periode van deze voorkeursbehandeling geen milder beleid gevoerd ten aanzien van het verwijderen van fietsen die verkeerd gestald staan op straat? We hebben het over overmachtssituaties.”

De schriftelijke vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.