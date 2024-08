Stadsbeheer in touw om Diepenring op te schonen in aanloop naar Groningen Swim Challenge

Foto via Gemeente Groningen

Komende zaterdag zwemmen weer honderden deelnemers aan de Groningen Swim Challenge door de Groningse Diepenring. Daarom wordt er nu al hard gewerkt om de zwemtocht veilig te laten verlopen.

Medewerkers van Stadsbeheer zijn al bijna vier dagen bezig om de belangrijkste plekken van de diepenring schoon te maken, laat de gemeente dinsdag weten. Brandschoon zal de Diepenring niet gaan worden voor de zwemmers, maar wel veilig genoeg om Swim Challenge veilig te laten verlopen. Belangrijke plekken zijn bijvoorbeeld plekken waar deelnemers het water in gaan, aldus de gemeente.

Estafette vanaf Zoutkamp of rondje diepenring door Stad

De tiende editie begint zoals elk jaar op de vroege zaterdagochtend in Zoutkamp, waar zwemmers beginnen aan de 33,5 kilometer lange Classic Swim. Die voert hen, in estafette, richting de Noorderhaven. De zwemmers gaan dit jaar niet rechtsaf door de stad heen, maar linksom via de Spilsluizen naar de finish: onder de Steentilbrug door in de Oosterhaven.

Daarnaast is er de City Swim, dit jaar opgedeeld in drie in plaats van twee evenementen. Jongeren tot vijftien jaar zwemmen 500 of 750 meter vanaf de Oosterhaven, richting de Trompbrug en vervolgens terug naar de Oosterhaven.

Volwassenen hebben dit jaar de keuze uit twee routes. Er is een korte route (2,1 kilometer) van de Museumbrug via de Noorderhaven en Spilsluizen richting de Oosterhaven en de Steentilbrug. De langere route is nieuw dit jaar, met een volledige ronde door de Diepenring (3,8 kilometer), die begint vanaf de Oosterhaven richting Groninger Museum en dan met de klok mee naar de Zuiderhaven, Westerhaven, Noorderhaven en de finish daarna onder de Steentilbrug door in de Oosterhaven.

Zwemmen voor kankeronderzoek

Net als ieder jaar is het Universitair Medisch Centrum Groningen Kanker Researchfonds weer het goede doel van de zwemmers. Doneren kan nog steeds, via deze website.