‘Stad-Groningers hebben minder problemen met orgaandonaties dan Oost-Groningers’

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen dat geen orgaandonor wil worden, is het laagst van de hele provincie. Dat blijkt volgens het AD uit recente cijfers van het CBS.

Bovendien is het aantal volwassenen in Groningen dat met ‘nee’ in het donorregister staat, gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal Groningers dat geen orgaandonor wil worden in het oosten van de provincie groter dan in het westen of in de stad.

Ruim 46 duizend volwassen inwoners van de gemeente Groningen, oftewel 22 procent geven geen toestemming voor het doneren van al hun organen en weefsel. Ruim 52 duizend inwoners willen juist wel doneren, en nog eens ruim 21 duizend willen een deel willen afstaan. Samen is dat 35 procent van alle volwassenen in deze gemeente. Tenslotte hebben ruim 55 duizend inwoners geen keuze ingevuld. Dat betekent volgens de Donorwet dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie.

Landelijk zijn er iets minder mensen die geen toestemming geven voor orgaandonatie dan een jaar geleden. Vooral Nederlanders die geboren zijn in Turkije, Suriname of Marokko willen geen organen afstaan. Volgens nierarts Dennis Hesselink is dat medisch gezien onwenselijk, zegt Dennis Hesselink. Het kan volgens hem soms helpen als de donor en de ontvanger dezelfde etniciteit hebben.