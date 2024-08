SP houdt avond met als thema ‘Wapenwedloop of vrede?’

Amerikaanse militairen vuren een M120 120mm mortiergranaat af tijdens de oorlog in Irak. Foto: Door SSGT AARON D. ALLMON II, USAF

De SP in Groningen organiseert komende donderdagavond een politiek café met SP-Tweede Kamerlid Sarah Dobbe.

De titel van de bijeenkomst is ‘Wapenwedloop of Vrede?’ Voor de SP is het voortduren van de oorlog in Oekraïne, het inzetten van honger als wapen in Gaza en de ruim 20 miljoen mensen die in Soedan op de vlucht zijn reden om het te hebben over een pad naar vrede. De grote vraag is: hoe stoppen we deze oorlogen en de macht van de wapenindustrie.

Naast Sarah Dobbe nemen ook Gerrie Elfrink (Hoofd Internationaal Secretariaat SP) en Lou van Roozendaal (Projectleider bij Oxfam Novib) deel aan een panel spreken. De avond vindt plaats in het SP-partijkantoor aan de Nieuwe Boteringestraat 74 en start om 19:30.