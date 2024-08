Sloop flats in Asingastraat is ’triest beeld’ voor Fokko

Woningbouwvereniging De Huismeesters gaat haar flats aan de Asingastraat slopen. De bewoners moeten daarom verhuizen. Zo ook Fokko Kamer (90), die het niet makkelijk vindt om afscheid te nemen van zijn woning.

De voormalig columnist van de inmiddels niet meer bestaande krant de Loeks woont al 50 jaar aan de Asingastraat. Hoewel een verhuizing niet makkelijk is, zitten er volgens Fokko ook voordelen aan vertrekken. Hij is slecht ter been en woont nu tweehoog in een flat zonder lift. Inmiddels heeft hij een andere woning toegewezen gekregen, waar wel een lift in zit.

Fokko ziet inmiddels dat er steeds meer woning leeg komen in de flats in Asingastraat. Dat levert volgens Fokko een triest beeld op. In de nabije toekomst wil hij de Asingastraat daarom zoveel mogelijk mijden op zijn dagelijkse wandelingen.