Slachtoffer J. Baart de la Faillestraat zat met voet op puntig hek gespietst

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De man die vrijdagavond gewond raakte in de J. Baart de la Faillestraat in de Oosterparkwijk had zijn voet aan een puntig hek gespietst. Dat melden nieuwsfotografen.

Vrijdagavond meldden ooggetuigen dat het slachtoffer over het hek probeerde te klimmen. Daarbij ging het vervolgens mis. Met zijn voet kwam de man vast te zitten in een punt van het hek. “Het slachtoffer heeft veel pijn”, liet een nieuwsfotograaf weten. Hulpverleners waren snel aanwezig. Brandweerlieden hebben een stuk van het hekwerk verwijderd. Het slachtoffer is uiteindelijk met het stuk hek in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij verder behandeld is.

Tijdens de reddingsactie was de straat afgesloten voor het verkeer. Er is niemand aangehouden.