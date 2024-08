Slachtoffer incident Torenstraat bleek meerdere spullen gestolen te hebben

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De persoon die vrijdagavond gewond raakte bij een incident in de Torenstraat bleek meerdere spullen gestolen te hebben. Dat laat de politie zaterdag weten.

Rond de klok van 18.00 uur kregen de hulpdiensten een melding van een mogelijke steekpartij in de straat. Toen hulpverleners arriveerden bleek er sprake te zijn van een conflict. Een 25-jarige man uit Ter Apel was daarbij gewond geraakt. Na behandeling in een ambulance werd hij door agenten aangehouden en is de man in een politiebusje overgebracht naar het bureau. Het is onbekend of zijn verwondingen door een steekincident zijn opgelopen.

Volgens de politie wordt hij verdacht van het stelen van meerdere spullen. Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.