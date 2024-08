Siward Walinga verliest eerste drie partijen op WK Fries Dammen

Walinga in actie tegen Petra Dušková uit Praag. Foto: Rudy Bouma/RBNieuws.nl

Siward Walinga uit Groningen heeft tot nu toe nog geen punten kunnen pakken op het WK Fries Dammen dat deze dagen in Harlingen wordt gehouden. Tot volgende week wordt er gestreden om de felbegeerde titel.

Het WK wordt voor de derde keer gehouden. Vrijdag werd het toernooit gestart waarbij wethouder Hendrik Sijtsma (CDA) de openingshandeling verzorgde. Zestien dammeesters uit verschillende landen, waaronder Duitsland, Tsjechië, Polen en Litouwen, strijden in het historische Stadhuis aan de Noorderhaven om de wereldtitel. Na zeven rondes plaatsen de beste vier zich voor de finale. Onder de deelnemers bevinden zich zowel ervaren grootmeesters als veelbelovende jonge talenten.

Zeventiende eeuw

Eén van de jonge talenten is de 18-jarige Siward Walinga. Walinga is de zoon van Marten Walinga, de regerend wereldkampioen, die bij deze editie zijn titel wil prolongeren. De tiener, die in Groningen Scheikunde studeert, kwalificeerde zich voor het WK door online toernooien te spelen. Tijdens die toernooien wist hij sterke spelers als Folkert Groenveld te verslaan. Walinga heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het spelen van het Fries dammen. Dit spel verschilt van het dammen zoals de meeste mensen dat kennen: je mag namelijk alle kanten op slaan. Door kenners wordt het omschreven als een spel waar veel actie in zit. Het is een oud spel dat sinds de zeventiende eeuw wordt gespeeld. De spelvorm, die in Friesland ontstaan is, heeft zich over de wereld verspreid dankzij de internationale scheepvaart. Echter door communicatiefouten zijn er allerlei varianten op het Fries dammen ontstaan zoals de Maleisische en Italiaanse variant.

Wedstrijden

Walinga nam het vrijdag in de eerste ronde op tegen Willem Schaap uit Jirnsum. Hij begon sterk en behaalde in de openingsfase een licht voordeel. Schaap groeide echter in de wedstrijd, wist in te lopen en na het behalen van een dam was Walinga snel gezien. In de tweede ronde, die op zaterdag werd gespeeld, nam Walinga het op tegen Malte Schultz uit Hamburg. Schultz is één van de jongste talenten op het toernooi en speelt de Friese spelvariant nagenoeg elke dag. Zonder veel moeite wist de enthousiaste Duitse tiener zijn Nederlandse opponent aan de kant te zetten. Ook de derde wedstrijd, tegen Petra Dušková uit Praag, ging verloren. Walinga komt zondag in actie tijdens de vierde en vijfde speelronde.

Evenement

Tijdens het kampioenschap zijn liefhebbers en geïnteresseerden welkom in de Willem Barentsz Expo op de Willemskade in de Friese stad. Hier kunnen de wedstrijden via een livestream gevolgd worden. Komende woensdag, vrijdag en zaterdag vinden er op de Barentszwerf in de Nieuwe Willemshaven teamwedstrijden plaats. Daar kan er ook kennis gemaakt worden met enkele varianten van het Fries Dammen zoals de Maleisische en Italiaanse variant.