Siward Walinga kan ook op derde dag WK Fries Dammen geen potten breken

Siward Walinga in actie tijdens één van de wedstrijden. Foto: Rudy Bouma/RBNieuws.nl

Ook op de derde dag van het WK Fries Dammen, dat in Harlingen wordt gehouden, is Siward Walinga uit Groningen er niet in geslaagd om punten te scoren. Na vijf wedstrijden bungelt de tiener nu onderaan in het klassement.

Op deze zondag nam de 18-jarige Scheikundestudent het in de vierde ronde op tegen Porter Richardson uit het Zuid-Hollandse Monster. Richardson is de jongste deelnemer aan deze editie van het wereldkampioenschap. Lang ging de strijd gelijk op. Uiteindelijk waren er 51 zetten nodig waarbij Richardson er met de winst vandoor ging. In de vijfde ronde was Aleksej Domčev uit Litouwen de tegenstander. Domčev was oppermachtig en wist de wedstrijd in 14 zetten te beëindigen.

Fries dammen

Het WK Fries Dammen wordt voor de derde keer gehouden. Tot en met volgende week zondag strijden zestien deelnemers uit verschillende landen, waaronder Duitsland, Tsjechië, Polen en Litouwen, in het historische Stadhuis aan de Noorderhaven in de havenstad om de wereldtitel. Na zeven rondes plaatsen de beste vier zich voor de finale. Het Fries dammen verschilt van het dammen zoals de meeste mensen dat kennen: je mag namelijk alle kanten op slaan. Door kenners wordt het omschreven als een spel waar veel actie in zit. Het Fries dammen wordt sinds de zeventiende eeuw gespeeld. Dankzij de internationale scheepvaart heeft het spel zich over de hele wereld verspreid. Echter door communicatiefouten zijn er allerlei varianten ontstaan zoals de Maleisische en Italiaanse variant.

Zesde ronde

Maandag neemt Walinga het in de zesde ronde op tegen Hein de Vries uit Leeuwarden. Het klassement wordt op dit moment geleid door Jelle Wiersma uit Wommels. Regerend wereldkampioen Marten Walinga, tevens de vader van Siward, staat tweede. Het WK wordt volgende week zondag afgesloten.