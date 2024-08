Scooteraars ‘aan de lopende band’ op de bon op fietspad rond Hoornsemeer

Foto: RitaE via Pixabay

Het is oppassen voor scooteraars op het fietspad rondom het Hoornsemeer. De politie en handhavers houden een extra oogje in het zeil op het onverplichte fietspad op brom- en snorfietsen.

Agenten van het Team Verkeer van de Politie Noord-Nederland en handhavers van de gemeente Groningen controleerden dinsdagmiddag op het fietspad, nadat buurtbewoners klaagden over overlast door brom- en snorfietsers op het onverplichte fietspad. Zolang de motor van deze voertuigen aan staat, mogen zij daar niet komen.

“We hebben daar een tijdje gecontroleerd en het was inderdaad lopendebandwerk”, schrijft de politie op Instagram. “In totaal zijn er, in een korte periode, dertien bestuurders geverbaliseerd (bekeurd) voor het rijden op het onverplichte fietspad, terwijl dat voor hen niet was toegestaan. Een tip voor hen is gewoon een klein stukje omrijden. Daar doe je de bewoners en de bezoekers van het Hoornsemeer een groot plezier mee.”