“Schoolkerk zorgt ervoor dat kinderen hun eigen omgeving leren kennen”

Foto: Buiten Garmerwolde, foto Groninger Kerken / Ismael Lotz

In Groningen zijn heel wat kerken te vinden en daar is veel over te vertellen. Schoolkerk ontwikkelt en bundelt lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot de 102 kerken en synagogen in de provincie Groningen die Groninger Kerken in beheer heeft.



Inge Basteleur, Projectleider Educatie bij Schoolkerk, was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om er meer over te vertellen.

Je kunt de geschiedenis terugzien in zo’n gebouw, vertelt Basteleur. Schoolkerk biedt programma’s aan met begeleiding in een kerk, maar ook lesmateriaal dat leerkrachten zelf in hun klas kunnen aanbieden. Dit heeft dan een connectie met een kerk in de buurt. Het is namelijk belangrijk dat kinderen hun eigen omgeving leren kennen, stelt ze.

Educatie over Groninger kerken

Basteleur is inmiddels 8 jaar actief bij Groninger Kerken, waar Schoolkerk een onderdeel van is. Ze heeft zelf ook materialen ontwikkeld en gemaakt. Zo heeft ze lesmateriaal gemaakt voor de kerk waar het bij Schoolkerk is begonnen: de kerk in Garmerwolde. Daar is een tentoonstelling gemaakt in de toren van de kerk. Die gaat over feesten in verschillende religie.

Hierbij gaan de kinderen met begeleiders in gesprek over wat jouw tradities zijn, welke feesten gevierd worden, hoe we daarin op elkaar lijken maar ook in verschillen. Dat leert kinderen dan ook om toleranter te zijn naar anderen toe. Maar er zijn ook heel andere projecten, die meer gaan over de kerk zelf, vertelt Basteleur.

Lesmateriaal voor iedereen

Schoolkerk is niet specifiek gemaakt voor christelijke scholen, maar ook voor openbare scholen en scholen met een andere religieuze achtergrond. “Kinderen groeien op in hun omgeving en ze zien elke dag zo’n kerk. We vinden dat ze dan ook een keer binnen moeten komen en dat ze daar dan iets over kunnen leren. Want het is natuurlijk ook onderdeel van hun eigen geschiedenis en hun eigen erfgoed.”

Er worden ook mogelijkheden geboden voor kinderen van allerlei leeftijden. “Zo hebben we ook Kleuters in de Kerk”, vertelt Basteleur, “waarbij heel jonge kinderen de kerk ontdekken met al hun zintuigen.”

Groninger Kerken

Schoolkerk is een project van Groninger Kerken. Groninger Kerken bestaat 55 jaar en in die jaren is heel wat lesmateriaal ontwikkeld. Activiteiten die op locatie worden uitgevoerd, maar ook wat klassen zelf kunnen doen in hun eigen omgeving. Dit wilde men samenvoegen op één plek, onder één naam. Dit werd Schoolkerk, met bijbehorende website Schoolkerk.nl. Hier is alles te vinden over de educatieve activiteiten met betrekking tot Groninger Kerken.

Dit is veelomvattend te noemen, want intussen heeft Groninger Kerken 102 kerken en 2 synagogen in de provincie in bezit en in beheer. Het zijn veelal kerken die niet meer voor kerkdiensten worden gebruikt en op deze manier wordt ervoor gezorgd dat ze in goede staat blijven, vertelt Basteleur. Een mooi voorbeeld is de Der A-kerk in Groningen.

“Maar ik wil toch nog wel even een lans breken voor het kerkje in Garmerwolde”, besluit Basteleur, “want wat we daar in de toren hebben gemaakt met een moderne inbouw en ik vind eigenlijk dat iedereen in Groningen die een keer moet zien.” Vooral het contrast tussen het oude, middeleeuwse van de kerk met het moderne van de inbouw uit 2020 is interessant om te zien, vertelt ze.

Alle informatie over Schoolkerk, het gratis lesmateriaal en nog veel meer is te vinden op hun website .

