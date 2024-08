Rotondes Laan Corpus den Hoorn bij Stadspark vanaf vrijdag week lang helemaal dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De rotondes van Laan Corpus den Hoorn bij het Stadspark zijn vanaf komende vrijdagavond (22.00 uur) een week lang helemaal afgesloten.

De rotondes en de wegen eromheen zijn nu al deels dicht. Om de werkzaamheden hier af kunnen te maken, worden de rotondes helemaal afgesloten tot vrijdag 30 augustus 06.00 uur. Dat betekent dat ook alle toe- en afritten dicht zijn.

Volgens Groningen Bereikbaar kan verkeer van de A7 naar Groningen Zuid en het Martini Ziekenhuis het beste doorrijden naar het Julianaplein, om daar via de A28 en de afrit Groningen-Zuid naar de Laan Corpus den Hoorn en het ziekenhuis rijden. Verkeer op de Laan Corpus den Hoorn wordt omgeleid via de toerit vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan en de A28. Via het Julianaplein kunnen automobilisten naar Ring West of richting A7 rijden.

Ook fietsers moeten omrijden, want de toegangswegen van en naar het Stadspark worden vanaf komende vrijdag een week lang afgesloten. Zij kunnen kunnen omrijden via de Piccardthoftunnel of via de nieuwe fietspaden bij het Martiniplaza.