Rooms Katholieke Nicolaaskerk in Haren viert 65-jarig bestaan

Foto: Harendekrant.nl

De Rooms Katholieke Nicolaaskerk aan de Irenelaan in Haren, die in 1959 gebouwd is, is dit jaar 65 jaar oud. De Hildegard Parochie, waar de kerk onder valt, heeft een jubileumcommissie gevormd om dit in de maand september te vieren. Dat meldt Harendekrant.nl

De kerk organiseert in de maand september bijzondere diensten, een fietsroute, bijeenkomsten en ook een theatervoorstelling.

Mensen die vroeger actief waren in de parochie worden uitgenodigd een mis bij te wonen. De kerk biedt verder lezingen en er is een doorlopende expositie te zien met foto’s die het 65-jarige bestaan van de kerk in beeld brengen.