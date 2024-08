Rondje Stad over Martinitoren: “Waarom gaat de wenteltrap naar boven eigenlijk rechtsom?”

Foto Andor Heij: Grote Markt 2024, Vindicat

Na een zomerstop is stadsgids Titus Akkermans terug om ons te vertellen over de geschiedenis van de stad Groningen. Maar hij gaat niet alleen het verleden in, hij combineert dit samen met de actualiteit. Dit deed hij in radioprogramma OOG Ochtendshow, op OOG Radio.



De stadgids begint met de actualiteit. Zo staat hij kort stil bij het overlijden van stadsicoon Jacques d’Ancona . Maar ook bij het heugelijke feit dat 1 juni jl. de vernieuwde Grote Markt is geopend. Dit gebeurde nadat er jarenlang is gebouwd. Zo werd eerst begonnen met het vernieuwen van het Stadhuis, daarna is de hele markt opengegooid, zijn er bomen gepland, is het Goudkantoor opgeknapt en de Martinitoren staat nu te pronken aan de Grote Markt.

Maar hoe goed kennen we die toren eigenlijk, wat heeft die allemaal al zien gebeuren en… wat gaat het nog zien gebeuren?

Sint Martinus

De toren is al meer dan 550 jaar oud, zo vertelt Titus. Het is vernoemd naar Martinus, die we allemaal kennen als de Romeinse legionnair die in de vierde eeuw zijn mantel aan een bedelaar schonk. Dit werd uiteindelijk één van de belangrijkste heiligen, omdat hij in een visioen Jezus zag lopen, terwijl hij zijn afgesneden mantel droeg.

Om hem te eren werd in Groningen de Martinitoren gebouwd en er zijn veel interessante verhalen over de toren te vertellen, zegt Titus. De bouw vond plaats tussen 1469 en 1548 en het verhaal gaat dat een Willem Wicheringe, die tijdens de bouw een burgemeester in Groningen was, geboren zou zijn op de dag dat werd gestart met de bouw van de toren en dat hij overleed op de dag dat de windvaan werd geplaatst. Een bijzonder verhaal.

Bijverdienste

Daarnaast werd de toren in de loop der jaren beheerd door torenwachters, die de klokken en uurwerken verzorgden voor een bepaald loon. In de 17e eeuw waren er echter torenwachters die nog wat bijverdiensten hadden bedacht. Zo was er meneer Lucas Lucaszen, die ter verantwoording werd geroepen omdat hij naast het beheren van de toren bij die toren ook een lucratieve productie en handel in brandewijn had opgezet. Hij werd door het Stadsbestuur sterk verzocht daarmee te stoppen.

Ook was er een torenwachter, Egbert Hendricks, die een slordige twintig jaar daarna samen met zijn vrouw ergens zijn dochter aanbood bij de hoogstbiedende, als een soort “schuurtje voor een uurtje”.

Speurtocht voor kinderen

Terug naar het heden, want Titus wijst ons op een leuke activiteit voor de jeugd. Want hij wil ons allemaal uitnodigen om naar de Groningen Store in het Forum te gaan, om daar tickets te kopen voor de Martinitoren. Daar is namelijk een prachtige speurtocht voor de jeugd te doen, op de Olle Grieze. Daar krijg je dan allerlei weetjes te horen. De kosten hiervoor zijn niet hoog en Stadjerspashouders kunnen gratis deelnemen.

Prijsvraag

Ook nieuw in deze aflevering is dat Titus een prijsvraag heeft voorbereid. Zo vertelt hij dat als je de Martinitoren beklimt, dat de wenteltrap rechtsom gaat. Hier is een speciale reden voor. Maar welke?

Om je op weg te helpen wijst Titus op een Instagramaccount van zijn dochter. Dat is @Marlot.Geschiedenis en daar is het antwoord te vinden. De oplossing kan tot en met 10 september worden ingestuurd via ochtendshow@oogradio.nl .

In de volgende aflevering op 12 september om tien over acht wordt dan de winnaar bekendgemaakt in de Ochtendshow.

De prijs is een gratis tour voor twee personen door stadsgidsen op een zaterdagmiddag om 13:00 uur!

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio.

Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.