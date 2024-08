Ron van den Hout verwijst bij installatie als bisschop van Roermond naar Noorderzon: “Ontmoetingsplek bij uitstek”

Foto: Bisdom Groningen Leeuwarden

Ron van den Hout is zaterdagochtend geïnstalleerd als de nieuwe bisschop van Roermond. Tijdens de toespraak bij zijn installatie verwees hij naar het Noorderzon Festival als voorbeeld om je open te stellen voor het onbekende wat kan leiden tot prettige ontmoetingen.

Van den Hout nam tien dagen geleden afscheid als bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In het voorjaar van 2017 werd hij geïnstalleerd in Groningen waarbij hij toen voor de wapenspreuk In exilio spes (in ballingschap is er hoop) koos. Diezelfde spreuk was zaterdagochtend ook zichtbaar. In Roermond volgt de 59-jarige Van den Hout Harrie Smeets op die vorig jaar december na een lang ziekbed overleed. Al redelijk snel kwam Van den Hout, die in Brabant is geboren, in beeld als opvolger. Een benoeming waar hij zelf een dubbel gevoel bij had, zo liet hij eerder deze zomer weten, omdat een periode van zeven jaar als bisschop relatief kort is en hij vond dat het nog maar net op gang was gekomen.

De installatie vond zaterdag plaats in de Sint Christoffelkathedraal in de Limburgse stad. Meer dan duizend mensen zagen hoe Van den Hout de 25ste bisschop van Roermond werd. In zijn toespraak stond hij stil bij de veranderingen in de wereld. Volgens de nieuwe bisschop is het belangrijk om je voor deze veranderingen open te stellen. Zowel in als buiten de kerk kan het nieuwe en het onverwachte leiden tot bijzondere en prettige ontmoetingen. Daarbij maakte hij een verwijzing naar Noorderzon: “Noorderzon is tamelijk alternatief. De kerk zou je ook alternatief kunnen noemen. Dat past wel bij elkaar.”