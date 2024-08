Rode torenkraan verdwenen bij Hoofdstation (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De opvallende rode torenkraan die de afgelopen periode bij het Hoofdstation stond is zondag verwijderd. Met behulp van twee kranen is de torenkraan gedemonteerd en afgevoerd.

De torenkraan is de afgelopen maanden gebruikt voor de werkzaamheden. Zware materialen en apparaten als een betonpomp, steigermateriaal, betonblokken en prefab werden met behulp van de kraan naar de juiste plek gehesen. Sinds kort is de kraan overbodig geworden. Het afbreken gebeurt dit weekend omdat deze week het treinverkeer tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark is stilgeleld.

De kraan had een hoogte van 34 meter. De giek had een lengte van bijna 78 meter. “In delen is de torenkraan gedemonteerd”, vertelt een nieuwsfotograaf. “De onderdelen zijn op diepladers afgevoerd.” Deze periode wordt er hard gewerkt op en rond het Hoofdstation. Zaterdag werd een tijdelijke brug verwijderd. Even verderop, bij de Verlengde Lodewijkstraat, is Aanpak Ring Zuid druk bezig om het oude viaduct van de zuidelijke ringweg af te breken. Dit viaduct is overbodig geworden omdat het verkeer vanaf september onder de sporen doorrijdt.

Vanwege de werkzaamheden rijden er tot volgende zondag geen treinen tussen de beide stations. Groningen Europapark is de komende dagen het eindpunt voor treinen uit de richting van Assen, Veendam en Winschoten. Tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark rijden bussen.