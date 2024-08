Rode loper wordt komende dagen uitgerold in Thesinge: “We gaan er prachtige dagen van maken”

Foto: ingezonden

De laatste week van de zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat in Thesinge de jaarlijkse Zummerspeulen plaatsvinden. Volgens Anita van der Veen belooft het een gezellige week te worden.

Hoi Anita! Dit jaar hebben de Zummerspeulen alles te maken met het filmdoek hè?

“De Zummerspeuelen organiseren we voor de zevende keer. Elk jaar verbinden we er een thema aan. Dit jaar is het thema ‘Net als in de film’. In grote lijnen zal het evenement vergelijkbaar zijn met de voorgaande edities, maar gedurende het programma zal het thema duidelijk aan de orde komen. Zo mogen de deelnemers bijvoorbeeld verkleed als filmsterren deelnemen en gaan we donderdagavond met zijn allen een film kijken.”

De Zummerspeulen beginnen komende donderdag. Hoe ziet het programma er uit?

“Het vindt allemaal plaats op het sportterrein in het dorp. Na het uitrollen van de rode loper kunnen kinderen onder begeleiding aan de slag in de knutselstudio en in het timmerdorp. De hele dag kan er plezier worden gemaakt. Wij zorgen overdag voor lekkere drankjes en hapjes. In de avond eten we gezamenlijk. In de nacht van donderdag op vrijdag is er de mogelijkheid om te blijven slapen. Dit kan in tentjes of in de grote legertent. Die grote legertent gebruiken we in de avond om er een film te vertonen.”

Welke film gaat er gekeken worden?

“Dat is nog een grote verrassing. Wel duidelijk is dat er een scherm wordt opgebouwd waar het op vertoond gaat worden. We doen dit in de tent omdat het buiten pas laat donker wordt. Omdat we willen dat de kinderen niet al te laat gaan slapen, vindt de vertoning in de donkere tent plaats. Uiteraard zijn er voor de kinderen dan drankjes, chips en popcorn beschikbaar.”

En dan is het vrijdag …

“Op de tweede dag wordt er gestart met een ontbijt. Daarna wordt er een programma aangeboden dat in het teken staat van sport en spel. In de middag gaan we naar zwembad De Blinkerd in Ten Boer waar we een aantal waterstunts gaan uitvoeren. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. De voorbereidingen zijn in volle gang. En ook de weersvoorspellingen lijken heel goed.”

Hoeveel kinderen hebben zich op dit moment aangemeld?

“We hebben op dit moment 67 aanmeldingen. We mopperen dan ook absoluut niet over de animo. Van deze 67 kinderen gaan er zeker achttien bij ons de nacht doorbrengen. Veertien twijfelen nog. Andere kinderen slapen gedurende de nacht thuis. Na het kijken van de film gaan zij naar huis.”

Ik kan me voorstellen dat jullie in eigen dorp de Zummerspeulen flink onder de aandacht hebben gebracht, maar als kinderen zich om welke reden dan ook vergeten hebben om zich aan te melden, kunnen zij zich nog aanmelden?

“Jazeker. Dat kan op onze website. We werken met aanmelding omdat we graag willen dat er voor iedereen voldoende eten en en drinken is. Daar kunnen we ons alleen goed op voorbereiden als we weten hoeveel kinderen er komen. Maar mocht zich op donderdag toch nog iemand aan de poort melden die zich niet heeft aangemeld, dan is er geen man over boord. Dan lossen we dat op.”

Tot slot. Heb je het handtekeningenboekje al klaar liggen? Het kan zo maar zijn dat Brad Pitt en Bruce Willis door Thesinge lopen …

“Wij zijn goed voorbereid. Zoals gezegd, de rode loper ligt klaar en die rollen we donderdag uit. Ik heb ook begrepen dat er paparazzi verwacht wordt. Dus het wordt een compleet feestje waarbij we hopen op gezellige dagen en dat er leuke vriendschappen gesmeed gaan worden.”