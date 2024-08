Rockband Seb Zukini lanceert haar tweede EP in Simplon

De Groningse rockband Seb Zukini heeft vrijdag een nieuwe EP uitgebracht. Het bevat twee eerder uitgebrachte nummers en drie nieuwe, waaronder de titeltrack “Double Down”.



Frontman Seb, oftewel Sebastiaan, was te gast bij radioprogramma OOG Ochtendshow om erover te vertellen en om één van de nieuwe tracks te laten horen:

Seb vertelt dat de band alternatieve rock maakt, hoewel hij realiseert dat heel veel soorten muziek in die categorie valt. De muziek is gebaseerd op veel jaren 90 invloeden en hun stijl kenmerkt zich door stuwende ritmes, scheurende gitaren en een doordringende stem gecombineerd met harmonische zang. Ze laten zich graag beïnvloeden door de alternatieve rockmuziek waar ze ook naar luisteren.

Releaseparty met support act

Zaterdagavond is een releaseparty in Simplon, het poppodium waar ze in het verleden ook al regelmatig hebben opgetreden. Hierin zullen de alle nummers aan bod komen. Als supportact treedt de band Bad Luck Baby op. Zij brengen eenzelfde soort muziek als Seb Zukini, maar iets harder en “viezer”. De band heeft een zangeres met een dijk van een stem, aldus Seb: “Het is echt een toffe act, alleen voor hen zou je al moeten langskomen.”

Bandwisselingen en veelbelovende toekomst

Voor de toekomst gaat de band zich nu eerst inzetten voor de release van de EP en in het najaar gaat de band meedoen met het programma Djemmen op RTV Drenthe. In januari wil de band podia bij Eurosonic gaan beklimmen.

Dit zullen ze wel in een gewijzigde samenstelling doen, want twee leden gaan de band verlaten. Dit is in goed overleg gegaan, vertelt Seb. De reden ervan is dat niet iedereen dezelfde muzikale koers in gedachten had en ook komen privé-omstandigheden om de hoek kijken. Herman en Seb blijven met de band verdergaan en zoeken nieuwe bandleden.

“Maar we hebben een echt toffe drie/vier jaren samengewerkt en we hebben nu een tweede EP die we samen mogen releasen.”

De zoektocht naar nieuwe bandleden is inmiddels gestart. Er zijn gesprekken gaande en er is ook al een paar repetities met potentiële bandleden geweest, dus de toekomst ziet er veelbelovend uit voor de rockband.

De releaseparty is op zaterdag 31 augustus in Simplon en de deuren gaan om 20:00 uur open. Tickets zijn te krijgen via www.simplon.nl .

