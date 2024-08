RKC Waalwijk-spits Oskar Zawada twee duels geschorst na ‘kopstoot’ naar Etienne Vaessen

Keeper Etienne Vaessen.

De onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal heeft Oskar Zawada veroordeeld tot drie duels schorsing, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk, meldt de KNVB op haar website. De spits van RKC Waalwijk ontving afgelopen zaterdagavond een rode kaart in de wedstrijd tegen FC Groningen nadat hij keeper Etienne Vaessen een lichte kopstoot gaf.

FC Groningen was aan het winnen (1-2) toen Zawada in de slotfase met de bal in de hand langs FC Groningen-doelman Etienne Vaessen liep. Hierbij bewoog hij zijn hoofd in de richting van het hoofd van de keeper, waarna Vaessen overdreven naar de grond ging. Vaessen, oud-keeper van RKC, kreeg vervolgens behoorlijk wat te verduren van de RKC-fans. “Schaam je kapot!”, was één van de leuzen die hij toegesmeten kreeg.

“Ik vind niet dat ik hem die rode kaart heb aangenaaid”, zei Vaessen na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. “Als ik dit vorig jaar in hun shirt deed, dan stonden ze op de banken. Misschien moet ik daar slim in zijn en niet gaan liggen, maar uiteindelijk had hij de rode kaart denk ik alsnog gehad, omdat hij de beweging maakt.”