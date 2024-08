RingLopen: wandel eenmalig over de vernieuwde ringweg

Foto: Joris van Tweel

Het is bijna zover: na jaren van afsluitingen, omleidingen en overlast wordt zondag 1 september de zuidelijke ringweg officieel geopend. Maar voordat de auto’s zich op de weg mogen banen, stelt Aanpak Ring Zuid de vernieuwde ringweg open voor voetgangers. Je leest het goed! Op zaterdag 31 augustus kun jij tussen 10.00 en 16.00 uur RingLopen: te voet door de verdiepte ligging van de vernieuwde ringweg, van het Julianaplein tot aan de Europaweg.

Tijdens het RingLopen kun je de ringweg op twee plekken op en af: bij zwembad De Papiermolen en bij de oprit vanaf de Europaweg. Via de verdiepte ligging loop je onder de Hereweg, onder het treinspoor en onder het Oude Winschoterdiep door. Als je de ringweg van begin tot eind bewandelt en weer terug, loop je zo’n drie kilometer. Wil je een kortere route lopen? Dan kun je op verschillende plekken oversteken naar een andere rijbaan.

RingFestival

Naast het RingLopen organiseert Aanpak Ring Zuid dezelfde dag het RingFestival in Martiniplaza. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen Stadjers daar meer leren over de bouw van de ringweg, kennismaken met de bouwers en verschillende machines bewonderen. Entree is gratis. Vanaf de ringweg rijden er pendelbussen van en naar Martiniplaza.

Gratis

Het RingLopen is geheel gratis en het is niet nodig om je aan te melden. Rolstoelgebruikers kunnen ook meedoen, andere voertuigen zijn niet toegestaan.